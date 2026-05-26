Bărbat din Cluj, arestat după ce a șantajat fiul unui primar. Pretindea ca fiul său să fie angajat la primărie și suma de 80.000 de euro

Un bărbat din județul Maramureș a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat că l-ar fi contactat pe fiul unui primar din Maramureș și i-ar fi cerut suma de 80.000 de euro, precum și angajarea fiului său în cadrul primăriei. Anchetatorii spun că individul ar fi amenințat victima că va face publice informații compromițătoare despre tatăl acesteia.

Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 28 de ani, care locuieşte în Cluj-Napoca şi este fiul unui primar din Maramureş, a fost abordat, începând din 4 februarie, de un bărbat din Vişeu de Sus, care i-a cerut diverse foloase, pentru a nu publica informaţii compromiţătoare despre edil.

"În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că acesta, în perioada 04.02.2026 - 20.04.2026, i-a transmis persoanei vătămate, la diferite intervale de timp, ameninţări cu darea în vileag a unor fapte reale sau imaginare presupus săvârşite de către tatăl persoanei vătămate, în legătură cu funcţia deţinută de acesta, respectiv aceea de primar în cadrul unei comune, prin publicarea unor informaţii menite să afecteze imaginea publică a acestuia pe conturile deţinute de inculpat pe reţelele de socializare Facebook şi TikTok, în scopul de a o determina pe aceasta să îi remită suma de 80.000 de euro şi să intervină pe lângă tatăl său pentru angajarea fiului suspectului în cadrul administraţiei comunei, urmărind astfel obţinerea unor foloase patrimoniale pentru sine şi pentru altul", se arată într-un comunicat transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Anchetatorii au identificat 13 acte materiale de şantaj și au dispus reținerea pentru 24 de ore a individului.

Ulterior, inculpatul, în vârstă de 56 de ani, a fost prezentat, marţi, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca cu propunere de arestare preventivă.

Cu toate acestea, magistratul a respins propunerea procurorului, dispunând, în schimb, arestarea la domiciliu a bărbatului, pentru 30 de zile.