Magistrații acuză Guvernul de o campanie de stigmatizare

Sursă: realitatea.net

Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează dur la declarațiile recente ale unor reprezentanți ai Guvernului, acuzând o campanie publică menită să discrediteze sistemul judiciar și să mute responsabilitatea pentru problemele economice ale populației. Într-un comunicat, instanța supremă avertizează că afirmațiile vehiculate în spațiul public privind „datorii uriașe către sistemul judiciar” sunt „prezentări trunchiate și lipsite de context juridic și bugetar”, care riscă să inducă în eroare opinia publică și să afecteze încrederea în justiție.

„Sumele invocate sunt în mare parte dobânzi și penalități acumulate din cauza neexecutării obligațiilor de către Guvern”

ICCJ subliniază că cifrele prezentate public reprezintă în principal dobânzi și penalități acumulate timp de peste 15 ani , ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești definitive:

„Debitului principal, semnificativ mai redus, i s-au adăugat constant accesorii generate exclusiv de întârzierea executării, motiv pentru care cuantumul acestora este într-o permanentă dinamică ascendentă.”

Instanța amintește că situații similare au existat și în cazul altor categorii profesionale din sectorul public, precum profesorii sau polițiștii.

„Cifrele sunt prezentate exagerat, pentru a alimenta ostilitatea față de sistemul judiciar”

Potrivit comunicatului, modul în care Guvernul prezintă aceste sume urmărește să inducă artificial ideea unor privilegii:

„Cifrele vehiculate public sunt prezentate într-o manieră exagerată și fără context, pentru a alimenta ostilitatea față de sistemul judiciar.”

ICCJ acuză o strategie de presiune publică menită să justifice măsuri care ar afecta independența financiară a magistraților:

„Independența justiției nu este un privilegiu al magistratului, ci garanția constituțională a cetățeanului că actul de justiție se realizează de către judecători independenți, feriți de orice formă de presiune sau condiționare, inclusiv prin vulnerabilizare economică.”

„Demonizarea sistematică a justiției nu rezolvă problemele cetățenilor”

Instanța supremă afirmă că atacurile publice la adresa magistraților au un scop politic clar:

„Demonizarea sistematică a justiției și transformarea magistraților în ținte publice nu rezolvă problemele economice și sociale ale cetățenilor, ci urmărește deturnarea atenției de la lipsa unor soluții reale și de la responsabilitatea Guvernului pentru degradarea nivelului de trai al populației.”

ICCJ: Vom folosi toate mijloacele legale pentru apărarea independenței justiției

În final, Înalta Curte transmite un mesaj categoric: