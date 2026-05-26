Tragedie în Belgia: un tren a spulberat un microbuz cu elevi. Patru persoane au murit, printre care doi copii

Un grav accident feroviar s-a produs marți dimineață în localitatea Buggenhout, din provincia Flandra de Est, Belgia, după ce un microbuz care transporta elevi a fost lovit în plin de un tren de pasageri la o trecere la nivel cu calea ferată. Patru persoane au murit, printre care doi copii, șoferul și însoțitorul vehiculului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 08:15, la intersecția dintre Stationsstraat și strada Vierhuizen. Microbuzul, folosit ca transport școlar pentru elevii unei școli de educație specială din campusul Richtpunt Buggenhout, transporta șapte copii, un însoțitor și șoferul.

Primele informații arată că microbuzul a pătruns pe șine în timp ce barierele erau coborâte, iar semnalele luminoase funcționau.

„Semaforul era roșu și barierele erau coborâte în momentul coliziunii”, a declarat Thomas Baeken, reprezentant al administratorului infrastructurii feroviare Infrabel. Acesta a precizat că mecanicul trenului a încercat să frâneze de urgență, însă impactul nu a mai putut fi evitat.

Și poliția federală belgiană a confirmat că microbuzul a trecut prin bariera închisă.

„Autobuzul școlar a virat la stânga și a trecut prin bariera închisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, An Berger.

În urma impactului, microbuzul a fost aruncat în afara șinelor și s-a răsturnat pe o parte. La fața locului au intervenit zeci de echipaje medicale, ambulanțe și pompieri.

Patru persoane și-au pierdut viața

Ministrul federal al Mobilității din Belgia, Jean-Luc Crucke, a confirmat că în accident au murit doi adolescenți, șoferul microbuzului și însoțitorul copiilor. Mai multe persoane au fost rănite, însă autoritățile nu au oferit deocamdată informații exacte despre starea tuturor victimelor. Membrii familiilor au fost anunțați personal, iar elevii și apropiații acestora primesc sprijin psihologic într-o școală din apropiere.

Potrivit presei belgiene, una dintre victime a fost resuscitată la fața locului înainte de a fi transportată la spital. În trenul de pasageri implicat în accident se aflau aproximativ 100 de oameni. Toți au fost evacuați de pompieri, iar autoritățile au transmis că nimeni din tren nu a fost rănit fizic. Un pasager a suferit însă un șoc puternic după impact. Mai mulți martori au descris scene de panică imediat după coliziune.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Am auzit o bubuitură foarte puternică și s-a spart un geam din partea din față a trenului”, a povestit un pasager aflat în garnitură în momentul accidentului.

Anchetă în desfășurare

Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile belgiene. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce microbuzul a intrat pe șine în condițiile în care sistemele de avertizare funcționau.

„Încercăm să înțelegem cum s-a putut întâmpla acest lucru”, au transmis reprezentanții Infrabel.

Accidentul a provocat un val de reacții în Belgia și la nivel european. Mai mulți oficiali belgieni și-au exprimat condoleanțele, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „Europa este în doliu alături de Belgia”.