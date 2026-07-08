Beach, Please! 2026 începe astăzi! Programul complet, regulile de acces și tot ce trebuie să știi înainte să ajungi la festival

Beach, Please! 2026 își deschide porțile pe 8 iulie și dă startul unuia dintre cele mai mari festivaluri muzicale ale verii. Timp de cinci zile, stațiunea NIBIRU din Costinești va găzdui zeci de mii de participanți și un line-up spectaculos, cu artiști internaționali și nume importante din muzica românească.
Dacă urmează să participi, iată programul complet al concertelor, regulile de acces și informațiile esențiale pe care trebuie să le cunoști înainte de a ajunge la festival.
Programul Beach, Please! 2026 pe zile
8 iulie
Albert NBN, Dulka, Lucian, DJ Lucky, DJ Nano, Roza, Iorga, Killa Fonic, Petre Ștefan, RAVA, Vanilla, Ursaru și Madatorricelli.
9 iulie
Playboi Carti, Nemzzz, Xaviersobased, Prettifun, ApolloRed1, Albert NBN, Badd G, Arias, Alex Velea, DJ Andi, DJ Cash, DJ Oldskull, DJ Woody, Erika Isac, Gheboasă, Hriscu, IDK, La Familia, Mentol, Moonsound, OG Eastbull, Petre Ștefan, DJ NASA, Deyu, DOC, Ian, Lucas, Lucian Bărbulescu, Maximilian, Tomi Marfă, Tony One, Vlad Dobrescu, Vlad Flueraru și NAmour.
10 iulie
Yeat, Tyga, Ski Mask The Slump God, Che, Nine Vicious, BIA, Marko Glass, Bvcovia, RAVA și Albert NBN.
11 iulie
Future, Quavo, B.U.G. Mafia, INNA, Deliric, Che și Nine Vicious.
12 iulie
Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, AdelinMM, ALBWHO, Andrew Dum, Azteca, Sarba & Ray, Bergh C, Blanco, Candyboii, DJ Moon, DJ Undoo, HVNDS, Ian, Lexi, Manuel Riva, M.G.L., Noua Unspe, Rares, RAVA, Șatra B.E.N.Z., Supernova, Tania și Ursaru.
Cine poate intra la festival
Accesul este permis exclusiv pe baza unui bilet nominal valid și a unui act de identitate. Organizatorii verifică la intrare dacă datele de pe bilet corespund cu cele din documentul prezentat, iar biletele nu pot fi transferate către alte persoane.
Minorii sub 14 ani nu au acces în incinta festivalului.
Participanții cu vârste între 14 și 16 ani pot intra doar însoțiți de un părinte sau tutore legal și cu documentele necesare, în timp ce adolescenții între 16 și 18 ani pot participa și neînsoțiți, dacă prezintă o declarație semnată de părinți sau tutori.
Ce obiecte sunt permise
Organizatorii permit introducerea doar a obiectelor personale necesare, în cantități rezonabile.
Sunt interzise armele, substanțele interzise, recipientele din sticlă, obiectele contondente, bagajele voluminoase și accesoriile care pot pune în pericol siguranța participanților, inclusiv umbrelele de mari dimensiuni.
Pentru a evita problemele la acces, participanții sunt sfătuiți să consulte regulamentul complet al festivalului înainte de sosire și să respecte toate măsurile de siguranță impuse de organizatori.