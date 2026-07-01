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Ploi torențiale și pericol de inundații! ANM avertizează asupra unui Cod roșu în Cluj
Cod Roșu
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o avertizare nowcasting de Cod roșu pentru fenomene meteo severe, valabilă până la ora 17:15, în mai multe localități din județul Cluj.
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