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Ploi torențiale și pericol de inundații! ANM avertizează asupra unui Cod roșu în Cluj

Cod Roșu

Cod Roșu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 16:26

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o avertizare nowcasting de Cod roșu pentru fenomene meteo severe, valabilă până la ora 17:15, în mai multe localități din județul Cluj.

Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează comunele Poieni, Mărgău, Săcuieu și Beliș, unde sunt prognozate averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Specialiștii ANM avertizează că, într-un interval scurt de timp, cantitățile de apă pot depăși 30-35 de litri pe metrul pătrat, în condițiile în care, în ultima oră, în zona vizată s-au înregistrat deja acumulări cuprinse între 25 și 35 l/mp.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe durata fenomenelor periculoase și să respecte indicațiile transmise de instituțiile responsabile, având în vedere riscul producerii unor inundații rapide și al altor efecte generate de ploile abundente.

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