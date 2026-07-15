Bolojan îl contrazice pe Grindeanu în scandalul PNRR: „Proiectele sunt deja în Parlament”. Mesajul transmis de liderul PNL

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 18:41

Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul demis, a reacționat după declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care susținuse că în Parlament nu există proiecte legislative restante din PNRR. Liberalul a publicat un mesaj pe Facebook în care prezintă documente și exemple de inițiative aflate deja în procedură parlamentară.

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