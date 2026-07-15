Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie: buget record de 300 milioane lei. Ce documente îți trebuie și ce sume poți primi

Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe oficial pe 20 iulie, la ora 10:00, iar cei care vor să își cumpere un autoturism nou cu sprijin de la stat trebuie să fie pregătiți din timp. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile vor fi deschise până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor.
Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie
Administrația Fondului pentru Mediu a confirmat că sesiunea destinată persoanelor fizice va fi lansată pe 20 iulie 2026, la ora 10:00, prin intermediul platformei online dedicate programului.
Comparativ cu ediția precedentă, bugetul a fost majorat la 300 de milioane de lei, ceea ce oferă șanse mai mari pentru cei interesați să își înlocuiască vechiul autoturism cu unul mai puțin poluant.
Sesiunea de înscriere va rămâne activă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, însă se poate încheia mai devreme dacă fondurile disponibile sunt epuizate.
Ce valoare au ecotichetele acordate în 2026
Persoanele fizice pot beneficia de finanțare în funcție de tipul autovehiculului pe care intenționează să îl achiziționeze.
Valoarea ecotichetelor este următoarea:
18.500 de lei pentru un autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen;
15.000 de lei pentru un autoturism nou plug-in hybrid sau pentru o motocicletă electrică;
12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;
10.000 de lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, precum și pentru motociclete.
Ce documente sunt obligatorii la înscriere
Pentru a putea participa în program, solicitanții trebuie să încarce în aplicația AFM mai multe documente obligatorii.
Cererea de finanțare
Solicitantul trebuie să descarce cererea de finanțare din aplicație, să o completeze electronic și să o încarce în platformă fără semnătură.
Actul de identitate
Este necesară o copie a cărții de identitate aflate în termen de valabilitate la data înscrierii.
Certificatul fiscal de la ANAF
Solicitantul trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală privind obligațiile către bugetul de stat, emis de organul fiscal competent. Documentul nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile.
Certificatul privind taxele și impozitele locale
Este obligatoriu și certificatul emis de autoritatea locală privind plata taxelor și impozitelor. Acesta trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere.
Câte ecotichete poate solicita o persoană
AFM precizează că fiecare persoană fizică poate solicita maximum două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere. Fiecare voucher poate fi utilizat pentru achiziția unui autovehicul nou, cu respectarea condițiilor prevăzute de program.
AFM a publicat un ghid video pentru înscriere
Pentru a facilita procesul de înscriere, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat pe pagina oficială de Facebook un material video care explică fiecare etapă a procedurii de înscriere în platforma online.
Președintele AFM, Florin Bănică, a declarat că scopul acestui ghid este de a oferi tuturor solicitanților informații clare și ușor de urmărit, astfel încât procesul de înscriere să fie cât mai simplu și transparent.
„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor”, a transmis Florin Bănică.
Ce trebuie să faci înainte de deschiderea înscrierilor
Având în vedere că interesul pentru Programul Rabla Auto este ridicat în fiecare an, cei care intenționează să aplice ar trebui să își pregătească din timp toate documentele necesare și să verifice valabilitatea certificatelor fiscale.
Înscrierile se deschid pe 20 iulie, la ora 10:00, iar dosarele complete vor avea cele mai mari șanse de a fi depuse fără întârzieri, înainte ca bugetul de 300 de milioane de lei să fie epuizat.