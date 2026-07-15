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Actualitate· 1 min citire
Drama unei familii din Galați. Un tată și-a pierdut viața după vestea accidentului în care fusese implicată fiica sa
Poliție
O familie din județul Galați a fost lovită de o tragedie după ce un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața în drum spre spital, unde mergea să-și vadă fiica implicată într-un accident rutier.
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