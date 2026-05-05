Cinci persoane reținute după o încăierare în Câmpia Turzii

Cinci persoane din municipiul Câmpia Turzii au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuite de comiterea infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Măsura a fost dispusă la data de 4 mai 2026 de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda. Persoanele vizate au vârste cuprinse între 33 și 54 de ani și sunt patru bărbați și o femeie.

Potrivit anchetatorilor, conflictul a avut loc în 25 aprilie 2026, în jurul orei 18:20, în fața unui imobil de pe strada Laminoriștilor din Câmpia Turzii. Pe fondul unui conflict spontan, mai multe persoane s-au implicat într-o altercație care a degenerat rapid. Un bărbat de 33 de ani ar fi lovit un bărbat de 54 de ani în zona capului și a corpului, după care un alt bărbat, tot de 33 de ani, ar fi intervenit și l-ar fi agresat pe primul atacator, potrivit zcj.ro .

În urma scandalului, trei persoane au ajuns la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate, însă nu au necesitat internare. Toți cei implicați au fost identificați și duși la sediul poliției.

După administrarea probelor, cele cinci persoane reținute au fost depuse într-un centru de reținere și arestare preventivă, urmând să fie prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda pentru stabilirea altor măsuri preventive.