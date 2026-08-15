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Scandări și fluierături la Constanța! Ilie Bolojan, huiduit de oameni chiar pe faleză, de Ziua Marinei VIDEO

Ilie Bolojan, huiduit chiar de Ziua Marinei

Ilie Bolojan, huiduit chiar de Ziua Marinei

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 11:06
Actualizat15 aug. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net

Discursul premierului interimar Ilie Bolojan, susținut sâmbătă pe faleza Cazinoului din Constanța cu ocazia Zilei Marinei Române, a fost marcat de momente de tensiune. În timp ce șeful Executivului transmitea un mesaj ferm privind securitatea la Marea Neagră și înzestrarea Forțelor Navale, o parte din publicul prezent la manifestări l-a întâmpinat cu fluierături și huiduieli.

Premierul demis Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu un val de nemulțumire pe faleza Cazinoului din Constanța, în timpul manifestărilor dedicate Zilei Marinei Române. În momentul în care s-a apropiat de microfon pentru a-și începe alocuțiunea, o parte din publicul prezent l-a huiduit, i-a fluierat discursul și i-a strigat să plece acasă.

În ciuda atmosferei tensionate din mulțime, șeful demis al Executivului și-a dus discursul la capăt, punând accent pe provocările de securitate din regiunea Mării Negre și pe rolul crucial al Forțelor Navale Române.

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