Advertising
Actualitate· 1 min citire
Crimă șocantă în Mureș, similară cu cazul Gânj! Locuință incendiată pentru a ascunde urmele
Crimă șocantă în Mureș
Publicat13 iul. 2026, 15:32
Sursărealitatea.net
O tragedie a îngrozit județul Mureș în cursul zilei de duminică, 12 iulie.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:53Momente de groază într-o benzinărie din Brașov. O fetiță de 11 ani a fost sechestrată în toaleta pentru femei
- 16:08Lumea cinematografiei este în doliu. Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, s-a stins la 78 de ani
- 15:47Sorin Grindeanu: alegerile anticipate sunt „pe masă”. Ce s-a discutat după întâlnirea de la Cotroceni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News