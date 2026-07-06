Moment exploziv înaintea summitului NATO! Trump o ironizează pe Giorgia Meloni într-o postare virală

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 17:51

Schimb de replici tensionat înaintea summitului NATO de la Ankara. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a alimentat din nou disputele cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine modificată în care apare alături de liderul de la Roma, însoțită de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricție”.

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