Cum scapi de marea mahmureală de după Revelion. 12 trucuri care te vor face să te simți ca nou

12 trucuri care te vor ajuta să te repui pe picioare

Românilor le place ca pe masa de Anul Nou să aibă de toate și nu puțini sunt cei care fac exces de băutură sau mâncare. Dacă și tu te numeri printre ei trebuie să știi cele 12 trucuri care te vor ajuta să te repui pe picioare în doi timpi și trei mișcări.

Beţi multă apă

Ar fi prima regulă, dacă vreţi ca durerile de cap şi starea de rău să treacă repede. Nutriţioniştii spun că alcoolul deshidratează, iar din această cauză apare senzaţia de moleşeală. Apa va ajuta la eliminarea rapidă a alcoolului din organism. Regula ar fi ca între două pahare de alcool să beți unul de apă. Astfel se menţine tensiunea arterială la un nivel normal şi organismul hidratat.

Mic dejun

Este recomandat ca, dimineaţa, să mănânci două ouă ochiuri sau o omletă. De asemenea, şunca nu ar trebui să lipsească de la micul dejun. Aceste alimente oferă organismului nutrienţii de care are nevoie pentru a se revigora.

Ceai verde

Și ceaiul verde vă poate ajuta. Îndepărtează mahmureala mult mai repede decât o ceaşcă de cafea tare. O astfel de băutură se prepară din următoarele ingrediente: trei linguriţe de ceai verde, sucul unei lămâi, o linguriţă de miere şi 500 mililitri de apă fierbinte, care a fiert timp de un minut. Băutura se infuzează cinci minute şi apoi se bea.

Evitaţi cafeaua

Această băutură îngustează vasele sanguine şi măreşte tensiunea. În cazul în care sunteţi un băutor înrăit de cafea, puteţi să beţi o singură ceaşcă, dar numai după ce aţi băut paharul cu apă.

Murături

Medicii nutriţionişti spun că aceste alimente au un conţinut ridicat de potasiu şi ajută organismul să îşi revină după o seară de beţie. În plus, gustul lor acrişor va reduce senzaţia de greaţă. Este bună și zeama de varză murată.

Aspirina

Acest medicament este ideal pentru durerile de cap care apar inevitabil după ce aţi băut prea mult alcool. Medicii spun că momentul indicat pentru a lua aspirină împotriva mahmurelii este înainte de culcare. Astfel, veţi preveni să vă treziţi cu migrene. În cazul în care aţi uitat, medicamentul poate fi luat şi după trezire, cu un pahar mare de apă. Efectul va apărea în cel mult jumătate de oră. Atenţie însă, acest medicament trebuie evitat de peroanele care au ulcer, deoarece irită şi mai mult mucoasa stomacală. În cazul acestor pacienţi, se recomandă paracetamolul.

Fructe și legume

Consumaţi fructe şi legume, care reduc din intensitatea mahmurelii. Marele aliat al organismului în lupta cu toxinele este vitamina C. Iar, ca să vă recuperați după masa tradiţională, legumele cu frunze verzi, broccoli, citricele, usturoiul sunt alimentele potrivite pentru consum.

Potasiu pentru senzaţia de greaţă. Îl poţi găsi în banane. Consumă-le şi vei scăpa de greaţă.

Odihnă

Este indicat ca un consum excesiv de alcool să fie urmat de 8 ore de somn. De asemenea, sunt recomande fructele şi ceaiurile hepatobiliare (sunătoare, păpădie) sau sucurile de fructe, care vor ajuta ficatul să îşi revină.

Evită alimentele grele

Carnea grasă, ouăle, brânza grasă nu sunt alimente recomandate după o noapte în care ai făcut excese de alcool.

Îndulceşte-te cu miere. Poţi ameliora simptomele mahmurelii consumând o bucăţică de pâine sau biscuiţi cu miere sau oricare alt produs bogat în fructoză. Asta pentru că fructoza ajută organismul să proceseze alcoolul mai repede. Fructoza mai poate fi găsită în cantităţi mari în mere, cireşe, struguri şi tomate.

Pâinea prăjită

Pâinea prăjită bine ajută la filtrarea impurităţilor din stomac. De asemenea, restabileşte nivelul glicemiei din sânge care este tulburat de consumul excesiv de alcool, favorizând senzaţia de oboseală pe care o resimţi după o noapte de beţie.

Regula celor trei mese principale

Baza este să respectăm cele trei mese principale. Iar la micul dejun, un pahar cu apă în care am stors niște lămâie permite stimularea bilei și a ficatului, eliminând astfel mai eficient grăsimile. În primele zile după Revelion este preferabil, de asemenea, să evităm lactatele. În schimb, sunt recomandate fructele proaspete și piureurile vegetale.

Ce mâncăm la prânz? Carnea roșie e de evitat. Peștele, puiul, carnea albă sau felurile de mâncare vegetariene sunt de preferat. Ca garnitură, multe legume, salate bogate în vitamina C și orez integral.

Dacă simțim nevoia unei gustări între mese, sunt recomandabile fructele oleaginoase și smoothies. Dar nu mai mult de 15 astfel de fructe pe zi (nuci, alune, caju etc), iar smoothies-urile trebuie preparate din 60 la sută fructe și 40 la sută legume.

Plimbări

Dacă vom merge pe jos câte 30 de minute, de trei ori pe săptămână, este mai benefic decât o ședință istovitoare de o oră și jumătate la sală, potrivit sursei.