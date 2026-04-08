Curier, atacat cu ranga de un șofer, în Cluj: momentul, filmat de martori. Imagini, șocante

Un curier a fost atacat violent de un șofer, marți, într-un cartier din Cluj, sub privirile înmărmurite ale martorilor. Imaginile video au surprins momentul în care șoferul îl lovește cu o rangă pe curier, apoi încearcă să fugă cu mașina, fiind la un pas să-l accidenteze. Atenție, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Un incident extrem de violent a avut loc marți într-un cartier din Cluj, unde un curier a fost atacat de un șofer cu o rangă. Conform imaginilor video surprinse la fața locului, agresorul l-a lovit în mod repetat pe curier, în timp ce martorii priveau înmărmuriți scena, relatează presa locală.

După agresiune, șoferul s-a urcat în mașină și, în momentul în care a demarat, aproape l-a călcat pe curier. Înregistrările video au surprins întreaga desfășurare a evenimentelor, de la atacul cu ranga până la momentul în care agresorul a încercat să plece cu vehiculul, trecând la limită pe lângă victimă.

Ce spune Poliția

Poliția s-a sesizat din oficiu. „În urma apariției în spațiul public a unui articol de presă referitor la o stare conflictuală dintre două persoane, care ar fi avut loc în data de 7 aprilie a.c., pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, facem următoarele precizări:

La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj pentru Știri de Cluj .