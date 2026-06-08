Curtea de Apel îl lasă pe generalul Gheorghiță Vlad fără telefon. Instanța a respins cererea șefului Statului Major al Armatei

Sursă: realitatea.net

O nouă decizie a magistraților de la Curtea de Apel vine în dosarul în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării. Instanța a respins solicitarea acestuia privind returnarea telefonului mobil ridicat anterior de procurori în cadrul anchetei derulate de DNA.

Hotărârea este definitivă și menține măsurile dispuse de anchetatori în faza de urmărire penală.

Telefonul rămâne la anchetatori

Decizia Curții de Apel vine după ce generalul a contestat măsurile dispuse de procurori și a cerut restituirea bunurilor ridicate în timpul procedurilor de anchetă. Printre acestea s-ar fi aflat și telefonul mobil al militarului, dispozitiv care a intrat în posesia anchetatorilor pentru efectuarea unei percheziții informatice.

Potrivit informațiilor din dosar, procurorii au încercat inițial să efectueze analiza dispozitivului în cadrul anchetei, însă situația a devenit ulterior subiect de litigiu în instanță.

Cum s-a ajuns la ridicarea telefonului

Surse Realitatea PLUS indică faptul că, în faza inițială a anchetei, generalul ar fi refuzat predarea telefonului mobil către procurori. Ulterior, acesta ar fi acceptat totuși să îl predea anchetatorilor, în contextul procedurilor legale.

După ridicarea bunului, șeful Statului Major al Apărării a formulat o cerere în instanță pentru restituirea acestuia, însă solicitarea a fost respinsă.

Decizia instanței

Curtea de Apel a respins atât cererea privind excepția de neconstituționalitate ridicată de apărare, cât și contestația formulată împotriva măsurilor dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA.

În motivarea deciziei, instanța a stabilit că solicitările sunt nefondate și a menținut măsurile dispuse în cadrul anchetei.

De asemenea, generalul a fost obligat la plata sumei de 600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Hotărârea este definitivă, cu posibilitate de recurs doar în privința cererii de sesizare a Curții Constituționale, în termen de 48 de ore de la pronunțare.

„Solutia pe scurt: În baza art. 29 alin. (6) din Legea nr.47/1992 republicată, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.165 alin. (2), art.166 şi art.171 C.proc.pen., art. 34 alin. (1) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi dispoziţiilor art. 112 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară

În temeiul art.250 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 171 alin.2 Cod procedură penală respinge, ca nefondată contestaţia formulată de petentul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanţele nr. 50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari şi a modului de aducere la îndeplinire. În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Pronunțata în şedinţă publică și pusă la dispozție prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 08.06.2026”, este anunțul de pe portalul instanțelor de judecată.

Contextul dosarului DNA

Generalul Vlad Gheorghiță este vizat într-un dosar instrumentat de DNA, fiind pus sub acuzare pentru complicitate la uzurparea funcției.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi avut un rol în favorizarea unor persoane în cadrul unor proceduri administrative, inclusiv prin influențarea suplimentării unor locuri finanțate de la buget în cadrul unei instituții de învățământ militar, în favoarea fiicei unui alt general.