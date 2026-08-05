Doi tineri din Cluj, reținuți după ce au furat 14 tablete dintr-o școală. Au intrat mascați și au dezactivat camerele de supraveghere

Un tânăr de 18 ani și un minor sunt cercetați penal după ce au furat 14 tablete dintr-o școală gimnazială din județul Cluj. Cei doi au pătruns mascați în unitatea de învățământ, după ce au dezactivat sistemul de supraveghere video. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu.
Polițiștii din județul Cluj au reținut doi tineri, unul major și unul minor, acuzați că au furat 14 tablete dintr-o școală gimnazială din localitatea Luncani, comuna Luna.
Ancheta a fost deschisă după un furt comis la începutul lunii iulie, iar investigațiile au scos la iveală modul în care suspecții ar fi acționat.
Au intrat mascați și au dezactivat sistemul de supraveghere
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, cei doi tineri ar fi pătruns în școală în seara zilei de 4 iulie, între orele 21:00 și 23:00.
„Din cercetările efectuate a reieşit că, în data de 4 iulie a.c., în intervalul orar 21.00–23.00, cei doi, având feţele acoperite, ar fi pătruns fără drept în incinta unei şcoli gimnaziale din localitatea Luncani, comuna Luna, după ce ar fi scos din funcţiune sistemul de supraveghere video. Ulterior, din laboratorul de informatică, aceştia ar fi sustras 14 dispozitive electronice de tip tabletă”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.
Cum au decurs perchezițiile
Marți, 4 august, polițiștii, sprijiniți de jandarmi, au efectuat două percheziții domiciliare la locuințele suspecților.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe și o parte dintre tabletele furate din unitatea de învățământ. Potrivit poliției, aproximativ 70% din prejudiciul cauzat a fost recuperat.
Cei doi tineri au fost reținuți
Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda.
Anchetatorii continuă investigațiile pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru dispunerea măsurilor legale în acest caz.