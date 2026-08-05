Explozii uriașe în portul din Dubai

Publicat 5 aug. 2026, 11:09 Sursă realitatea.net

Explozii uriașe s-au produs în noaptea de marți spre miercuri în portul din Dubai. Cauza nu este clară deoarece autoritățile locale spun că s-a înregistrat un accident industrial. În schimb, presa iraniană vorbește despre un atac al grupării Houthi, lansat din Yemen.

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