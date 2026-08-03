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Actualitate· 2 min citire
Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timp ce interveneau la un incendiu violent
Grav accident aerian în Grecia
Publicat3 aug. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
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