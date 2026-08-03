Trump anunță noi negocieri cu Iranul, după ce a amânat un atac alături de Israel

Publicat 3 aug. 2026, 08:14 Sursă Realitatea.net

Președintele Donald Trump a anunțat că noi negocieri între Statele Unite și Iran vor începe luni după-amiază, după ce a susținut că a amânat un atac comun cu Israelul împotriva Republicii Islamice, în condițiile în care Teheranul ar accepta încheierea rapidă a unui acord.

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