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Elisabeta Lipă, apel către Ilie Bolojan: „Sportivii României așteaptă de un an și șapte luni să fie premiați”
Elisabeta Lipă
Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, i-a transmis un apel public premierului Ilie Bolojan, solicitând deblocarea premiilor pentru sportivii români care au obținut rezultate importante în competițiile internaționale.
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