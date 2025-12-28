Gigi Becali URMEAZĂ SĂ FIE ARESTAT, declară Cristian Rizea la podcastul lui Ștucan

Cristian Rizea susține că influența lui Gigi Becali în fotbalul românesc se apropie de final

Cristian Rizea susține că influența lui Gigi Becali în fotbalul românesc se apropie de final. Invitat la podcastul iAM Ștucan, fostul deputat afirmă că sprijinul politic de care ar fi beneficiat patronul FCSB slăbește vizibil și că acesta ar putea ajunge în atenția anchetatorilor într-un posibil dosar de pariuri din fotbal, potrivit iamsport.ro

Cristian Rizea: Am vorbit o dată de un blat al Astrei, 5-4 sau 4-3, nu mai știu cu cine, am dat eu exemplu într-un live. S-a jucat la pariuri și știu cum s-a și câștigat, Gigi Becali a jucat atunci, știu și cum s-au înțeles, tot.

Costin Ștucan: Interesant e că el a recunoscut că joacă la pariuri, dar doar pe echipa lui.

Cristian Rizea: O să vedeți că o să se deslușească toate astea, e un dosar la DIICOT, cu pariurile.

Costin Ștucan: Eu nu cred asta, am auzit și eu. Mă ocup de treaba asta cu pariurile de 13 ani și știu că mereu au fost declarații date la DIICOT, la DNA, dar nu s-a mișcat nimic.

Cristian Rizea: Depinde de puterea pe care o mai au oamenii din spatele lui Becali. L-am devoalat pe Gigi, am văzut că a fost o săgeată în partidul AUR, a fost pus.

Când i s-a zis «omoară-i pe suveraniști», i-a trădat pe Georgescu și Simion, el fiind deputat AUR. Azi susține pe cineva, mâine nu îl mai susține. Toată lumea și-a dat seama că Gigi este doar o marionetă. Dar oamenii din sistem s-au săturat de el, vă zic eu. Indiferent de câți bani le-a dat, că le-a dat. Așa e, când ai cash mult, făcut din afaceri așa cum le-a făcut, cu terenuri luate în fals, pe hotărâri judecătorești luate în fals, de a ajuns el mare latifundiar la Ilfov. Sunt multe de spus.