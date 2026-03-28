Incendiu puternic la Turda: 21 de barăci afectate după ce focul a pornit de la o locuință
Un incendiu de amploare a izbucnit vineri seară în municipiul Turda, pornind de la o locuință și extinzându-se rapid la 21 de barăci, afectând o suprafață totală de aproximativ 500 de metri pătrați, potrivit reprezentanților IPJ Cluj.
Intervenție rapidă a pompierilor și autoevacuare
Incidentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 23:30 de către o localnică. Din primele verificări, focul a izbucnit într-o locuință, extinzându-se apoi la barăcile din apropiere. Locuitorii au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea forțelor de intervenție, evitând victime grave.
Zeci de pompieri au acționat pe parcursul întregii nopți pentru limitarea și stingerea incendiului pe strada Margaretelor.
Bărbat transportat la spital
Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost transportat la spital cu suspiciune de arsuri și intoxicație cu fum. Medicii au stabilit că nu prezenta arsuri, ci doar o ușoară intoxicație cu fum, astfel că nu a fost necesară internarea.
Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de distrugere din culpă pentru a stabili cu exactitate cauzele incendiului. Autoritățile continuă ancheta pentru a clarifica circumstanțele care au dus la producerea focului.
