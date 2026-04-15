Lovitură dură pentru șoferi: explozie a prețurilor la RCA, majorări sau chiar dublări de preț

Sursă: Realitatea Financiara

Șoferii români primesc o nouă lovitură. După explozia prețurilor la carburanți, acum sunt nevoți să scoată mai mulți bani și pentru polițele RCA. Oamenii susțin că acestea s-au majorat simțitor ba chiar, în unele cazuri, s-au și dublat.

RCA-ul se scumpește în realitate mai mult decât arată acum statisticile. Autoritatea de supraveghere financiară vorbește despre creșteri de doar 5%, însă șoferii spun că plătesc chiar și dublu, potrivit Realitatea Plus.

Pentru unii șoferi, polița a sărit de la sub 1000 de lei la peste 2000, iar pentru alții a trecut de 3000 de lei pe an. Diferențele apar în funcție de modelul mașinii și de istoricul de daune al categoriei din care face parte vehiculul și chiar de vârsta șoferului, ceea ce înseamnă că aceștia pot plăti mai mult chiar dacă nu ai provocat niciun accident. Specialiștii spun însă că inflația și scumpirea carburanților și costurile din service-uri împing cumva prețurile în sus.

Situația îi determină pe mulți șoferi să circule fără asigurare, iar estimările arată că 3 din 10 șoferi nu au RCA. Riscurile sunt mari, amenzi până la 2000 de lei și reținerea plăcuțelor de înmatriculare, iar în caz de accident procedura devine complicată și despăgubirile sunt plătite dintr-un fond special.

În acest context specialiștii recomandă tuturor șoferilor să compare ofertele și să nu lase polița să expire. Chiar dacă prețurile cresc, circulația fără RCA poate transforma o simplă deplasare într-un risc financiar uriaș.