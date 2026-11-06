Luca Niculescu: locurile de muncă bine plătite pentru tineri, o prioritate a Guvernului. „Trebuie să facem ceva”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 nov. 2026, 17:54

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul pregătește măsuri pentru crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, în special pentru tinerii români.

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