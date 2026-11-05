Anchetă de amploare în două școli din Cluj, după o bătaie între elevi și un băiat prins cu un baston telescopic

Publicat 5 nov. 2026, 14:03 Sursă Realitatea.Net

Anchetă uriașă în două școli din Cluj după două incidente care au avut loc în două zile diferite, în unitățile de învățământ. În primul incident, într-o comună din judeţ, doi băieţi s-au bătut, iar unul dintre ei a fost tăiat la o mână. Ambii elevi se află într-o clinică din municipiu și urmează să fie supuși unei expertize psihiatrice în cursul zilei de joi, 5 noiembrie. În al doilea incident un băiat de 13 ani este cercetat pentru că s-a dus la şcoală cu un baston telescopic, fapt ce a produs panică în rândul colegilor săi.

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