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Anchetă de amploare în două școli din Cluj, după o bătaie între elevi și un băiat prins cu un baston telescopic

Agresiune/ Foto: Profimedia/ Colaj

Agresiune/ Foto: Profimedia/ Colaj

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Scris deDana Bărăgan
Publicat5 nov. 2026, 14:03
SursăRealitatea.Net

Anchetă uriașă în două școli din Cluj după două incidente care au avut loc în două zile diferite, în unitățile de învățământ. În primul incident, într-o comună din judeţ, doi băieţi s-au bătut, iar unul dintre ei a fost tăiat la o mână. Ambii elevi se află într-o clinică din municipiu și urmează să fie supuși unei expertize psihiatrice în cursul zilei de joi, 5 noiembrie. În al doilea incident un băiat de 13 ani este cercetat pentru că s-a dus la şcoală cu un baston telescopic, fapt ce a produs panică în rândul colegilor săi.

La data de 4 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi de către directorul unei unităţi de învăţământ gimnazial din municipiul Cluj-Napoca cu privire la faptul că un elev ar deţine un obiect periculos asupra sa, în incinta şcolii. În urma sesizării, poliţiştii s-au deplasat la unitatea de învăţământ, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit că un minor, de 12 ani, ar fi resimţit o stare de temere, cunoscând faptul că un alt minor, de 13 ani, ar deţine asupra sa un obiect contondent

a transmis joi Poliţia judeţeană Cluj.

În ceea ce privește cel mai recent dintre cazuri, asupra băiatului de 13 ani poliţiştii au găsit un baston telescopic, pe care l-au confiscat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Conflict între doi elevi, terminat la spital: ce vrea să afle Poliția

Incidentul a fost semnalat la doar o zi după ce într-o şcoală din comuna Cătina, judeţul Cluj, ar fi avut loc un conflict între doi elevi minori.

Între doi minori, cu vârste de 13 şi 15 ani, ar fi avut loc un conflict, în urma căruia minorul de 15 ani i-ar fi provocat celuilalt o leziune la nivelul braţului stâng, cu un obiect tăietor-înţepător. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, cercetările fiind continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul

au precizat poliţiştii.

Conform sursei menționate, cei doi copii au fost internaţi într-o clinică medicală din Cluj, urmând ca, în cursul zilei de joi, 5 noiembrie, să fie supuşi unei expertize medico-legale psihiatrice, care va stabili dacă aceștia aveau discernământ în momentul comiterii faptei.

Din activităţile investigativ-operative desfăşurate a reieşit faptul că, pe fondul unor discuţii contradictorii purtate în timp ce se deplasau către unitatea de învăţământ, între doi minori, cu vârstele de 13 şi 15 ani, ar fi izbucnit un conflict. Ulterior, după sosirea acestora la unitatea de învăţământ, în jurul orei 07:30, minorul de 15 ani, cu sprijinul unui alt minor, de 14 ani, i-ar fi provocat celui de 13 ani o leziune la nivelul braţului stâng, folosind un obiect tăietor-înţepător

au mai precizat poliţiştii.
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