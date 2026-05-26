Mafia gunoaielor lovește cu o nouă sfidare! Tarife șoc: Romprest cere de 3 ori mai puțin în Sectorul 6

A ieșit la iveală o nouă manevră scandaloasă a companiei Romprest! Acum că se încheie contractul păgubos pe care îl are cu primăria Sectorului 1, operatorul de salubritate caută să-și ofere serviciile în alte zone ale Capitalei, însă nu fără controverse. La licitația din Sectorul 6, Romprest a cerut 440 de lei pentru fiecare tonă de deșeuri reciclabile, aproape de 3 ori mai puțin față de cât cerea firma de la primăria Sectorului 1.

Situația este similară și în cazul deșeurilor menajere, iar totul nu face decât să arate faptul că Sectorul 1 a fost până acum un bancomat pentru companie, după cum a declarat chiar unul dintre viceprimari. Am cerut un punct de vedere din partea Romprest, însă până acum nu am primit un răspuns.

După ani de zile în care i-a căpușat pe locuitorii Sectorului 1 cu tarife uriașe sau chiar i-a lăsat îngropați în gunoaie, Romprest a sfidat din nou și s-a prezentat cu tarife mult mai mici la licitația din Sectorul 6.





Contractul cu Sectorul 1 va expira pe 30 iunie 2026, iar firma de salubritate, într-un mod cu totul surprinzător, se arată acum dispusă să-și vândă serviciile mult mai ieftin. Dezvăluirile au fost făcute de Iulian Hatmanu, viceprimar al Sectorului 1.

"Gunoiul trece strada și se scumpește de trei ori. Cum e posibil? La licitația din Sectorul 6, Romprest a cerut 440 lei/tonă pentru deșeuri reciclabile. La Sectorul 1, același Romprest a cerut 1.270 lei/tonă. Aproape de trei ori mai mult pentru același gunoi. La deșeuri menajere: 781 lei/tonă în Sectorul 1 comparativ cu 295 lei/tonă în Sectorul 6. De 2,6 ori mai mult. Romprest nu a confundat Sectorul 1 cu un client. L-a tratat ca pe un bancomat. Ani de zile. Cu contracte, cu prelungiri, cu tarife umflate, cu banii oamenilor duși la facturare premium în timp ce serviciul rămânea același", a scris viceprimarul Iulian Hatmanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Diferența scandaloasă dintre tarifele practicate de Romprest în cazul celor două sectoare nu face decât să confirme că firma a acționat până acum cu rea-credință, așa cum s-a dovedit în repetate rânduri.



În cazul Sectorului 1, compania a dus timp de ani de zile o luptă pe față cu administrația locală, care a generat prejudicii enorme. Dezastrul provocat de mafia gunoaielor s-a văzut în repetare rânduri pe străzile nespălate, adesea acoperite de deșeurile neridicate la timp. În perioada mandatului lui Clotilde Armand, tot sectorul a fost sufocat de gunoaie timp de mai multe săptămâni. În loc să își facă treaba, mafia gunoaielor prefera să lanseze amenințări prin avocați.



"Dacă vă asumați riscurile asociate, atunci veți vota, operatorul știe ce are de făcut", declara avocatul Iancu Toader .



Situația a fost similară și în timpul ninsorilor, când Romprest lăsa străzile necurățate. Recent, compania a fost penalizată cu până la 1,6 milioane de lei pentru fiecare zi în care nu a intervenit, după ce a lăsat străzile acoperite cu zăpadă. De asemenea, amenzile pentru deficiențe de salubrizare se ridică la 3,64 milioane de lei. Sume infime raportate la valoarea plăților făcute de primărie, de zeci de milioane.



În spațiul public au apărut în ultimii ani mai multe informații privind legăturile dintre compania Romprest și generalul Florian Coldea. Numele lui Coldea este asociat cu afaceristul Andrei Drăcea și cu mai mulți oameni-cheie din conducerea companiei. Totul, în timp ce dosarul prejudiciului de 243 de milioane de lei provocat Sectorului 1 zace uitat de mai bine de 5 ani la sertar, fără vreun termen real pentru recuperarea banilor.