Bătaie în toiul nopții într-un magazin non-stop din Cluj. Doi bărbați, reținuți de polițiști

Scene de violență au avut loc în dimineața zilei de 18 mai, în jurul orei 05:00, într-un magazin non-stop din Huedin, județul Cluj. Doi bărbați, în vârstă de 34 și 48 de ani, s-au luat la bătaie chiar printre rafturile magazinului, provocând panică în rândul angajatei și al unui client aflați la fața locului.

Conflictul a izbucnit spontan, iar cei doi și-au împărțit pumni și lovituri în interiorul magazinului, tulburând liniștea publică. Vânzătoarea a asistat îngrozită la întreaga scenă, în timp ce clientul prezent se temea că scandalul ar putea degenera.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin – Compartimentul Investigații Criminale au intervenit la fața locului și, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin, i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei doi bărbați urmează să fie prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Huedin, care va decide ce măsuri preventive se impun în continuare.