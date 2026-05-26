„Rămânem alături de Ucraina!”. UE își continuă activitatea la Kiev în ciuda atacurilor venite din partea Rusiei

Diplomații Uniunii Europene își vor continua activitatea la Kiev, în ciuda avertismentelor și amenințărilor privind posibile noi atacuri aeriene lansate de Rusia.

Ambasadoarea Katarína Mathernová a transmis un mesaj ferm, subliniind că misiunea diplomatică europeană nu va fi întreruptă și că prezența UE în capitala ucraineană va continua.

Potrivit acesteia, avertismentele venite din partea Moscovei sunt interpretate ca o tentativă de a induce teamă și de a limita sprijinul internațional pentru Ucraina.

„UE nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina”, a transmis diplomata, potrivit Ukrinform. Ea a afirmat că astfel de amenințări nu indică forță, ci dimpotrivă, reflectă o poziție de slăbiciune și presiune din partea Kremlinului.

În același context, oficialul european a subliniat că intensificarea retoricii și a atacurilor nu va duce la izolarea Ucrainei și nici la diminuarea sprijinului internațional.

Mesajul transmis de diplomații europeni reconfirmă angajamentul Uniunea Europeană față de Ucraina și menținerea prezenței diplomatice în teren, în pofida riscurilor de securitate.