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Actualitate· 1 min citire
Maia Sandu atac dur: proiectul unirii cu România, „o operațiune de discreditare orchestrată de un agent al Moscovei”
Maia Sandu
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat inițiativa legislativă referitoare la unirea României cu Republica Moldova, lansată de partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă. Potrivit acesteia, demersul nu ar urmări un scop real de apropiere între cele două state, ci ar avea rolul de a compromite ideea de unificare.
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