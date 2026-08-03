Decizie nefavorabilă pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Suspendarea ridicării imunității, respinsă

Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea formulată de eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă prin care aceasta solicita suspendarea efectelor deciziei Parlamentului European de ridicare parțială a imunității sale parlamentare.
Hotărârea a fost pronunțată de vicepreședintele Tribunalului UE, Savvas Papasavvas, în dosarul T-283/26 R. Instanța a concluzionat că nu sunt îndeplinite condițiile legale necesare pentru suspendarea temporară a aplicării deciziei Parlamentului European până la soluționarea acțiunii principale privind anularea acesteia, potrivit Agerpres.
Conform ordonanței pronunțate la 16 iulie și publicate pe portalul Curții de Justiție a Uniunii Europene, eurodeputata a sesizat Tribunalul UE pe 7 mai 2026 prin două demersuri distincte. Primul vizează anularea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parțială a imunității, iar al doilea solicita suspendarea aplicării acestei decizii până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Procesul privind anularea deciziei Parlamentului European continuă și va fi analizat separat de instanța europeană, nefiind soluționat până în prezent.
Demersul de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă a fost inițiat la 24 septembrie 2025, după ce ministrul român al Justiției a transmis Parlamentului European o solicitare formulată, cu o zi înainte, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cererea avea ca scop continuarea cercetărilor în mai multe dosare penale.
După anunțarea solicitării în plenul Parlamentului European, cazul a fost analizat de Comisia pentru afaceri juridice, în fața căreia Diana Șoșoacă a fost audiată la 24 martie 2026. Ulterior, pe 23 aprilie, comisia a recomandat ridicarea parțială a imunității, iar Parlamentul European a aprobat această propunere. Excepție a făcut procedura referitoare la declarațiile susținute de eurodeputată în plenul legislativului european la 11 februarie 2025, pentru care imunitatea a fost menținută.