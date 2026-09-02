Economie· 1 min citire

Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde zeci de turiști acuzau stare de rău

ANPC amenzi

ANPC amenzi

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 11:31
Sursărealitatea.net

Amenzi în valoare totală de 100.000 de lei au fost date de Protecția Consumatorilor la hotelul din Saturn unde, marți seară, zeci de persoane au acuzat stare de rău, șase dintre acestea fiind transportate la spital, în urma unei posibile toxiinfecții alimentare.

Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu, a informat, miercuri, că pe lângă patru sancțiuni contravenționale în valoare de 100.000 de lei, CJPC a propus suspendarea activității în blocul alimentar pentru o perioadă de șase luni.

Totodată, peste 520 de kilograme de alimente care erau depozitate neconform au fost retrase de la consum.

'Am dispus rambursarea către consumatorii spitalizați și către aparținătorii/membrii grupului a sumelor încasate de la aceștia. Pentru ceilalți, am lăsat la latitudinea lor să ceară fie banii plătiți pentru mâncare, fie sumele aferente întregului sejur', a mai spus reprezentantul CJPC Constanța.

Un număr de 58 de persoane cazate la un hotel din stațiunea Saturn, printre care 11 minori, au fost evaluate medical, în noaptea de marți spre miercuri, iar șase au fost transportate la spital, după ce s-au simțit rău.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) 'Dobrogea', situația de la operatorul economic din Saturn a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

Au fost trimise în zonă o autospecială de stingere, trei autospeciale pentru transport personal și victime multiple, trei microbuze, o ambulanță SMURD și patru echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANPChoria constantinescuamenzismurdcjpcsanctiuni

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe