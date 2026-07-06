Ungaria construiește un drum expres până la frontiera cu România. Proiectul, estimat la peste 40 de km

Ungaria a demarat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în zona localității Salonta. Anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului de la Budapesta, care a publicat documentele oficiale ale proiectului.
Traseul va porni din zona autostrăzii M44, deja existentă în apropiere de Békéscsaba, și va continua spre graniță, trecând pe lângă localitățile Doboz, Sarkad, Méhkerék și Újszalonta. Autoritățile ungare urmăresc, prin acest proiect, îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre Ungaria și România, precum și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră.
Detalii tehnice ale proiectului
Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Printre caracteristicile tehnice se numără:
Două benzi pe sens, fără bandă de urgență
Terasament cu o înălțime de minimum 2-3 metri
Noduri rutiere denivelate
Poduri, inclusiv unul peste râul Kettős-Körös
Pasaje pentru fauna sălbatică
Spații pentru echipamente tehnice și zone de odihnă
O stație de inspecție pentru vehiculele de marfă grele, amplasată în apropierea frontierei
Autoritățile ungare analizează în prezent două variante de traseu, denumite V01 și V02. Diferențele dintre cele două opțiuni sunt legate în principal de modul de traversare a cursurilor de apă și de costurile estimate de construcție.
Lucrările sunt programate să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care va cuprinde aproximativ doi kilometri până la frontieră, ar trebui finalizată până în 2030. Întregul proiect este estimat să fie gata în 2033.
Măsuri pentru protecția mediului
Pentru limitarea impactului asupra mediului, proiectul prevede o serie de măsuri specifice:
Două pasaje majore pentru fauna sălbatică
Mai multe pasaje subterane pentru animale
Bariere fonice în apropierea localităților Békéscsaba și Doboz
Sisteme de colectare și evaporare a apelor pluviale
Plantarea de specii autohtone, pentru o integrare mai bună a drumului în peisaj