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Motociclist beat, oprit cu greu de polițiști la Cluj. A căzut și motocicleta a luat foc

accident rutier

accident rutier

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 11:43

Un bărbat de 36 de ani din Cluj a ajuns la spital după ce a ignorat semnalul polițiștilor și a încercat să-și continue deplasarea cu motocicleta pe străzile din Cluj-Napoca.

Cursa s-a încheiat tragic. Acesta a pierdut controlul vehiculului și a căzut.

Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit polițiștilor clujeni, bărbatul circula cu motocicleta pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 când nu a respectat semnalul regulamentar de oprire făcut de un echipaj. Motociclistul și-a continuat deplasarea pe strada Fabricii, însă, la un moment dat, a pierdut controlul direcției și a căzut, scrie actualdecluj.ro.

În urma impactului, motocicleta a fost cuprinsă de flăcări. Bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la o unitate medicală.

Alcoolemie de 1,11 mg/l

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare foarte ridicată.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.Cercetările vizează inclusiv condițiile în care bărbatul a condus motocicleta și nu a respectat semnalul de oprire.

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