Motociclist beat, oprit cu greu de polițiști la Cluj. A căzut și motocicleta a luat foc

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 11:43

Un bărbat de 36 de ani din Cluj a ajuns la spital după ce a ignorat semnalul polițiștilor și a încercat să-și continue deplasarea cu motocicleta pe străzile din Cluj-Napoca.

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