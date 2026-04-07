Nicușor Dan: "Nu am fost audiat în dosarul pozelor. Eu am depus la DIICOT cererea pentru cercetare"

Sursă: realitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, că el a fost cel care a depus plângerea la DIICOT pentru cercetarea penală în cazul scandalului pozelor din campanie. Șeful statului spune că autorul fotografiilor și cei care au înscenat tot trebuie găsiți.

Reporter: Ați fost citat sau audiat la DIICOT în cazul fotografiilor de la Tunari?

Nicușor Dan : Nu. Eu la DIICOT, vă aduc aminte, sunt cel care am depus plângerea care a dus la această cercetare penală.

Reporter: Și vă așteptați să fiți audiat?

Nicușor Dan: Dacă voi fi chemat vreodată mă voi duce, dar nu cred ce pot eu să spun mai mult decât a văzut toată lumea: că niște oameni au dus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu.

Reporter: Există în spațiul public câteva informații cum că ar exista o legătură între autorii fotografiei și o echipă cu care ați lucrat și dumneavoastră. Dacă ați discutat cu cineva despre subiectul acesta și dacă și dumneavoastră credeți că există posibilitatea asta, dacă ați investigat?

Nicușor Dan : Nu. Deci, sunt două lucruri clare: 1. Eu am făcut plângerea la DIICOT a doua zi după ce elementele astea au apărut în spațiul public.

2. Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat. Și da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost și în filmarea sau fotografiile de care vorbim.

Mai departe, este treaba procurorilor și mi-aș dori ca, e foarte bine că au ajuns până aici, cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială: cine i-a plătit pe oamenii ăștia?