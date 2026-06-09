Noi informații în cazul elevei din Cluj agresată sexual. Ce relevă probele toxicologice

Sursă: realitatea.net

Apar noi informații în cazul elevei din Cluj-Napoca ajunsă la spital după banchetul de absolvire, situație în care familia a reclamat inițial că tânăra ar fi fost drogată și agresată sexual.

Primele rezultate ale analizelor medicale schimbă însă semnificativ direcția investigațiilor, indicând un tablou diferit față de cel semnalat inițial.

Testele toxicologice nu au confirmat prezența drogurilor

Potrivit informațiilor citate de TVR Cluj , testele toxicologice efectuate la Spitalul Județean de Urgență Cluj nu au evidențiat prezența substanțelor interzise în organismul tinerei.

În urma evaluărilor medicale, specialiștii iau în considerare ipoteza că starea de rău care a dus la internarea tinerei ar fi fost provocată de un consum excesiv de alcool.

Ancheta continuă la Medicina Legală

Cazul nu este însă închis. Investigațiile sunt în desfășurare la Institutul de Medicină Legală, unde sunt efectuate analize suplimentare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.

Ce au susținut părinții la începutul cazului

Situația a fost semnalată inițial de părinții fetei, care au spus că aceasta ar fi fost drogată de trei colegi după petrecerea de final de liceu.

Familia a mai afirmat că, ulterior, tânăra ar fi fost dusă într-un parc și agresată sexual, fiind găsită într-o stare de confuzie și prezentând urme de lovituri, fără a-și aminti exact ce s-a întâmplat.

Autoritățile așteaptă concluziile finale

Autoritățile continuă cercetările pentru a reconstitui cu exactitate evenimentele din noaptea banchetului, urmând ca deciziile finale să fie luate în funcție de rezultatele medico-legale complete.