Noul Guvern de la Budapesta verifică banii trimiși maghiarilor din România! Se anunță audituri și anchete

Noua conducere de la Budapesta pregătește schimbări importante în relația cu maghiarii din afara granițelor, inclusiv cu comunitatea din România. Zoltan Tarr, propus pentru funcția de ministru al relațiilor sociale și culturii, a anunțat că sistemul prin care sunt acordate finanțările către diaspora maghiară va fi verificat în detaliu.

În timpul audierii sale în Parlament, oficialul ungar a declarat că atât relația cu etnicii maghiari din străinătate, cât și modul în care sunt distribuite fondurile necesită „o revizuire fundamentală”.

Tarr a promis că noul minister va încerca să reconstruiască dialogul cu diaspora și cu comunitățile maghiare din țările vecine, colaborând direct cu liderii aleși de acestea și cu organizațiile civile reprezentative.

„Comunitățile trebuie să decidă singure cine le reprezintă și cum”, a transmis viitorul ministru, care a insistat că Budapesta nu va mai interveni politic prin intermediul finanțărilor.

Totuși, una dintre cele mai importante măsuri anunțate este verificarea modului în care au fost folosiți banii acordați în ultimii ani maghiarilor din afara Ungariei. Zoltan Tarr a precizat că vor fi făcute audituri financiare ample, iar acolo unde vor exista suspiciuni, Guvernul va iniția inclusiv proceduri legale.

Potrivit acestuia, unele verificări vor analiza finanțările acordate chiar și în ultimii zece ani, însă accentul principal va fi pus pe perioada recentă, respectiv ultimii cinci ani.

Viitorul ministru a mai declarat că instituțiile considerate esențiale pentru păstrarea limbii și culturii maghiare vor continua să fie sprijinite, însă sistemul actual trebuie reformat pentru a elimina ceea ce el numește „clientelism politic”.

Tarr a lansat și critici dure la adresa fostei guvernări conduse de Viktor Orban, acuzând că politica față de diaspora a fost transformată într-un instrument politic și că fondurile au fost folosite în mod abuziv.

În același timp, oficialul a anunțat că viitorul premier ungar, Peter Magyar, va discuta cu președintele Ucrainei despre drepturile minorităților maghiare din regiunea Transcarpatia.