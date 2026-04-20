Pieton accidentat pe trecerea de pietoni, la Gherla

Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 20 aprilie, în jurul orei 06:10, pe strada Clujului din municipiul Gherla. Incidentul a fost anunțat autorităților printr-un apel la 112.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști la fața locului, un bărbat de 58 de ani, din județul Satu Mare, aflat la volanul unui autocamion și care se deplasa dinspre Gherla spre Cluj-Napoca, ar fi surprins și accidentat un pieton chiar în timp ce acesta traversa strada pe trecerea pentru pietoni.

Victima, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Geaca, a fost rănită în urma impactului. Echipajele de intervenție i-au acordat primele îngrijiri medicale, după care aceasta a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.