Accident în Făget: cinci tineri răniți, iar șoferul depistat cu alcool
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Un accident rutier s-a produs în noaptea de 3 spre 4 iunie, în Cluj-Napoca, pe drumul Sfântul Ioan, în zona Făget.
Potrivit polițiștilor, incidentul a fost sesizat în jurul orei 03:17, iar primele cercetări arată că un tânăr de 20 de ani, care conducea un autoturism dinspre Făget spre cartierul Mănăștur, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă la dreapta.
Mașina a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un utilaj de tip excavator, aflat în afara părții carosabile. În autoturism se aflau cinci persoane, printre care și un minor de 17 ani. În urma impactului, toate cele cinci persoane, inclusiv șoferul, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
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