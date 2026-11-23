Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 21:04

IPJ Cluj a răspuns ironic la incidentul din duminică, 22 noiembrie, când un șofer de 20 de ani a fugit de poliție și a intrat într-un gard în Piața Gării, rănjind pasagerul.

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