IPJ Cluj a răspuns ironic la incidentul din duminică, 22 noiembrie, când un șofer de 20 de ani a fugit de poliție și a intrat într-un gard în Piața Gării, rănjind pasagerul.
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj (IPJ Cluj) a publicat o postare pe pagina oficială de Facebook în care ironizează comportamentul unui tânăr de 20 de ani, implicat într-o urmărire polițienească și un accident rutier la finalul săptămânii trecute.
Reprezentanții instituției au comparat gesturile șoferului cu o cursă din jocul video Grand Theft Auto VI (GTA VI), subliniind diferența dintre simulare și realitate.
În mesaj, polițiștii au precizat că, spre deosebire de jocul video, pe șosea nu există buton de restart sau vieți suplimentare.
Bilanțul abaterilor și sancțiunile aplicate
Potrivit polițiștilor, tânărul avea deja un istoric consistent de încălcări ale normelor rutiere: 45 de sancțiuni anterioare, amenzi totale de 50.000 de lei (aproximativ 9.350 de euro) și o perioadă cumulată de suspendare a permisului de conducere de 1.680 de zile, echivalentul a patru ani și jumătate.
În urma incidentului din duminică, șoferul a fost sancționat pentru conducere agresivă, neoprirea la semnalul regulamentar al polițiștilor și nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului. Valoarea totală a amenzilor aplicate pentru aceste abateri se ridică la 4.360 de lei (circa 860 de euro), potrivit informațiilor comunicate de digi24.
În plus, poliția a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Testele efectuate cu aparatele din dotare au arătat rezultate negative atât pentru alcool, cât și pentru substanțe psihoactive.
Urmărirea și accidentul în Piața Gării
Incidentul s-a produs duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 04:05. Polițiștii au observat un autoturism condus agresiv pe Calea Mănăștur și i-au făcut șoferului semnal regulamentar de oprire.
Tânărul nu s-a conformat cererii, iar echipajul a pornit în urmărirea acestuia. Traseul a inclus și trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Urmărirea s-a încheiat în Piața Gării, unde șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu mașina într-un gard din beton.
În urma impactului, pasagerul aflat în autoturism a suferit leziuni și a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri suplimentare.