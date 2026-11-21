O tânără a părăsit cu forță un autoturism în mișcare, vineri seara, în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca, cerând ajutorul trecătorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Evenimentul a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer și a avut loc pe o stradă din zona Mărăști, în noaptea de vineri, 20 noiembrie. Tânăra a reușit să iasă din mașină și a solicitat intervenția poliției.
Detalii din anchetă
Potrivit surselor judiciare citate de Cluj24, femeia se află în stare bună de sănătate. Anchetatorii au stabilit că nu a existat o agresiune fizică din partea bărbatului aflat la volan.
Se pare că cei doi au avut o dispută verbală, iar tânăra a avut o reacție emoționată. Sursele menționează, de asemenea, faptul că aceasta ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de incident.
Cei implicați au fost identificați și duși la audieri în scurt timp după sesizarea poliției. Dosarul penal a fost deschis pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.
Context similar din Iași
Un incident asemănător s-a produs în aprilie 2026, în cartierul Bucium din Iași. O femeie de 44 de ani a sărit dintr-un autoturism de tip Uber care se afla în mișcare, după o discuție cu șoferul legată de plata cursei.
Conform presei locale, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, ar fi insistat asupra plății în numerar, în ciuda intenției pasagerei de a folosi cardul. Femeia a fost transportată la spital în urma incidentului.
Șoferul din Iași are antecedente penale pentru proxenetism și a fost trimis recent în judecată într-un dosar separat, legat de furturi comise în săli de jocuri.