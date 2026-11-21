Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 10:37

O tânără a părăsit cu forță un autoturism în mișcare, vineri seara, în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca, cerând ajutorul trecătorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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