Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 17:57

Un șofer de 20 de ani din Cluj-Napoca a fost sancționat contravențional pentru fuga de poliție, conducerea agresivă și nerespectarea semaforului roșu, după ce a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un gard.

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