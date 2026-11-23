Un șofer de 20 de ani din Cluj-Napoca a fost sancționat contravențional pentru fuga de poliție, conducerea agresivă și nerespectarea semaforului roșu, după ce a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un gard.
Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului dat de polițiști și a continuat deplasarea, fiind urmărit de echipajul de intervenție. În timpul urmăririi, tânărul a pierdut controlul asupra direcției în Piața Gării din Cluj-Napoca.
Autoturismul a intrat în coliziune cu un gard din beton. Poliția a constatat mai multe abateri la adresa șoferului, care a fost identificat ca fiind un bărbat de 20 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.
Potrivit Ziar de Cluj, sancțiunea aplicată include suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 1.680 de zile, echivalentă cu patru ani și jumătate.
Tânărul a fost amendat contravențional pentru trei încălcări: neoprirea la semnalul polițiștilor, nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului electric și conducerea agresivă.