Primarul Galațiului a răbufnit: ”După trei ani de conflict nu există pe linia Galați-Brăila niciun radar montat”

Sursă: realitatea.net

După incidentul care a șocat întreaga țară, în urma căruia o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, primarul municipiului, Ionuț Pucheanu, a venit la Realitatea PLUS cu noi informații despre situația clădirii și a locatarilor evacuați.

Edilul susține că primele evaluări indică faptul că imobilul nu a suferit avarii majore la nivel structural, iar majoritatea oamenilor evacuați ar putea reveni în locuințe chiar în cursul zilei.

În același timp, acesta a criticat lipsa unor sisteme de supraveghere și apărare pe axa Galați–Brăila, în contextul incidentelor repetate din apropierea graniței.

Locatarii ar putea reveni rapid în apartamente

Potrivit primarului, persoanele evacuate din blocul afectat nu vor fi nevoite să stea departe de locuințe pentru o perioadă îndelungată.

Din observațiile făcute la fața locului în timpul nopții, clădirea nu pare să fi suferit daune care să pună în pericol siguranța locatarilor, cu excepția zonei direct afectate de impactul și explozia dronei.

„Cel mai probabil locatarii se vor putea întoarce astăzi acasă, iar cei ale căror locuințe au fost distruse vor fi relocați într-un apartament.

Cred că, ochiometric, acum exprimându-mă așa, din ce am văzut eu azi noapte, structura blocului nu e afectată altfel decât bucățica de deasupra apartamentului cu pricina. Prin urmare, din punctul meu de vedere, cred că e o chestiune de ore până la momentul în care oamenii se pot întoarce înapoi în apartamentele dumnealor.

Vor rămâne afectați efectiv doar persoanele care locuiau în apartamentul deasupra căruia a căzut drona”.

Primăria promite soluții pentru familiile afectate

În cazul locatarilor care nu se vor putea întoarce în apartamentele lor din cauza distrugerilor provocate de explozie, administrația locală anunță că va interveni pentru a le asigura o locuință.

Primarul a explicat că există mai multe variante luate în calcul, inclusiv punerea la dispoziție a unor locuințe din patrimoniul municipalității.

Dacă acestea nu vor corespunde nevoilor familiilor afectate, autoritățile locale spun că sunt pregătite să suporte costurile unei chirii pe piața liberă.

„Pentru ei primăria va pune la dispoziție ori un apartament din patrimoniu propriu, ori dacă nu va fi disponibil nimic care să fie la standardul necesar acestor oameni, vom putea aloca sumele necesare să putem închiria de pe piața liberă un apartament.”

Critici după incidentul de la Galați

Pe lângă informațiile privind situația locatarilor, edilul a ridicat și problema măsurilor de supraveghere și apărare existente în zonă.

Acesta consideră că, după mai bine de trei ani de conflict la granița României, ar fi trebuit să existe infrastructură suplimentară pentru detectarea și monitorizarea unor astfel de amenințări.

În opinia sa, lipsa unor sisteme esențiale de supraveghere pe axa Galați–Brăila este greu de explicat în contextul numeroaselor incidente petrecute în apropierea frontierei.

„Din punctul meu de vedere, după trei ani de conflict, să nu ai pe această linie un radar montat! După trei ani nu există pe linia Galați-Brăila niciun radar montat. Să nu ai două forme de protecție antiaeriană, ținând cont de ceea ce se întâmplă și vedem tot caz, tot intră, tot se întâmplă”, a spus Ionuț Pucheanu la Realitatea PLUS.