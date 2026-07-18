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România, împărțită între caniculă și furtuni violente, cu grindină. Meteorologii au emis noi coduri GALBENE

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat18 iul. 2026, 10:02
Actualizat18 iul. 2026, 10:12
SursăRealitatea PLUS

România, între două extreme. În timp ce mai multe regiuni se află sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat, în alte zone ale țării sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Detalii a oferit Alina Șerban, meteorolog ANM.

România se află sub mai multe coduri galbene de caniculă și instabilitate atmosferică, care acoperă zone extinse din Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova. Temperaturile ajung la 37 de grade, iar nopțile rămân tropicale, cu minime de peste 20 de grade.

Vezi HARTILE ANM

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură‑umezeală depășind pragul critic de 80 de unități. În același timp, în zonele montane, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Moldova sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii de 50–70 km/h și grindină de până la 4 centimetri.

Sâmbătă seara și în noaptea de sâmbătă spre duminică, instabilitatea atmosferică se intensifică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Olteniei, unde ploile pot depăși 40–60 l/mp în intervale scurte. Furtunile vor fi vizibile pe arii extinse, cu rafale puternice și grindină.

ANM anunță că va actualiza mesajele în funcție de evoluția fenomenelor, în condițiile în care România traversează unul dintre cele mai severe episoade meteo ale verii.

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