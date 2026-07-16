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Seceta blochează Dunărea: două nave au eșuat la Corabia

Dunărea

Dunărea

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS

Seceta blochează Dunărea! Două nave au eșuat la Corabia, iar debitul fluviului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Debitul Dunării la intrarea în România va coborî la 1.750 metri cubi pe secundă, ceea ce reprezintă o scădere de aproape trei ori sub media lunii iulie.

Traficul fluvial cu nave mari continuă cu restricții, iar ambarcațiunile circulă cu încărcături reduse.

În acest context, Administrația Fluvială a Dunării de Jos avertizează că situația este fără precedent pentru această perioadă.

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