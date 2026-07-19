Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor nevândute. Noile reguli intră în vigoare duminică, 19 iulie, și vor afecta inclusiv România

Marile companii care vând haine, accesorii vestimentare și încălțăminte în Uniunea Europeană nu vor mai putea, începând din 19 iulie, să distrugă produsele rămase nevândute.
Interdicția urmărește să oprească o practică prin care articole noi, care nu au ajuns niciodată să fie purtate, sunt incinerate, trimise la groapa de gunoi sau transformate în deșeuri pentru că nu s-au vândut, au fost returnate ori au ieșit din colecție.
Măsura face parte din Regulamentul european privind ecoproiectarea produselor sustenabile, adoptat în 2024. Regulamentul a intrat deja în vigoare, însă interdicția privind distrugerea stocurilor textile începe să se aplice marilor companii la 19 iulie 2026.
Companiile mijlocii vor intra sub incidența interdicției din 19 iulie 2030. Microîntreprinderile și companiile mici sunt exceptate, cel puțin în această etapă.
Companiile care vor dori totuşi să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, „de exemplu, din motive de siguranţă sau în cazul deteriorării produsului”.
În plus, acestea vor trebui să declare „volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină”, într-un format standardizat, începând din februarie 2027.
În schimb, producătorii sunt încurajaţi de Comisia Europeană să-şi gestioneze mai bine stocurile, „să proceseze retururile şi să exploreze soluţii alternative, precum revânzarea, recondiţionarea, donaţiile sau reutilizarea”, precizează Comisia Europeană, într-un comunicat datând de la adoptarea măsurilor, în luna februarie a anului trecut.
Aceste diverse obligaţii vor fi extinse într-o a doua etapă la IMM-uri, începând cu iulie 2030.