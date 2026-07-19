Inconștiență pe două roți! Biciclist filmat pe autostrada Transilvania A3

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 15:11

Scene neobișnuite pe Autostrada A3 Transilvania, în zona Gilău. Un biciclist a fost surprins pedalând liniștit pe marginea șoselei de mare viteză, ca și cum s-ar afla pe o pistă special amenajată pentru două roți.

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