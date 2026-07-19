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Inconștiență pe două roți! Biciclist filmat pe autostrada Transilvania A3

biciclist

biciclist

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 15:11

Scene neobișnuite pe Autostrada A3 Transilvania, în zona Gilău. Un biciclist a fost surprins pedalând liniștit pe marginea șoselei de mare viteză, ca și cum s-ar afla pe o pistă special amenajată pentru două roți.

Momentul a fost filmat de un șofer aflat în trafic. În înregistrare se vede cum bărbatul înaintează pe banda de urgență, în timp ce autoturismele și camioanele trec pe lângă el cu viteze de peste 100 km/h.

Deși poate părea o situație ieșită din comun sau chiar amuzantă la prima vedere, imaginile ascund un pericol uriaș. O simplă neatenție, o pană, o manevră greșită sau apropierea prea mare a unui autovehicul ar fi putut transforma această plimbare într-o tragedie.

În România, circulația bicicletelor pe autostradă este interzisă prin lege. Autostrăzile sunt destinate exclusiv autovehiculelor care pot circula cu viteze ridicate, iar prezența unui biciclist pe marginea carosabilului reprezintă un risc atât pentru propria viață, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Chiar dacă biciclistul folosește banda de urgență, aceasta nu este destinată circulației obișnuite, ci intervențiilor și opririlor în situații de urgență.

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