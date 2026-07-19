Advertising
Actualitate· 1 min citire
Inconștiență pe două roți! Biciclist filmat pe autostrada Transilvania A3
biciclist
Scene neobișnuite pe Autostrada A3 Transilvania, în zona Gilău. Un biciclist a fost surprins pedalând liniștit pe marginea șoselei de mare viteză, ca și cum s-ar afla pe o pistă special amenajată pentru două roți.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:43Alertă hidrologică. Cod portocaliu și Cod galben de inundații în mare parte din țară, până luni la prânz
- 12:02Grevă în peste 500 de spitale din țară, luni. Revoltă față de noua lege a salarizării, medicii își întrerup activitatea timp de două ore
- 11:18 Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni și vijelii în regiunile montane și nordul Moldovei, până duminică seara-HARTA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News