Vânzările de maşini electrificate vor depăşi anul acesta în România 110.000 de unităţi

Anul acesta va marca o premieră istorică pe piaţa auto din ţara noastră, vânzările de maşini electrificate - de la mild hybrid la pur electrice - urmând să depăşească 110.000 de unităţi.

Această evoluţie este aşteptată în pofida unei uşoare scăderi, de doar 2 la sută, a pieţei auto totale faţă de anul precedent.

Preşedintele Asociaţiei Importatorilor şi Producătorilor de Autovehicule, Dan Vardie, anticipează, în acelaşi timp, un declin drastic al autoturismelor cu motorizări termice, în special Diesel, tendinţă susţinută şi de evoluţiile europene.

Dan Vardie: Scade piaţa un pic, pentru că e toată această incertitudine politică, economică, incertitudini legate de Programele Rabla, care nu ştie nimeni dacă vor avea loc şi în ce dimensiuni şi, foarte important, modalitatea de taxare, care este profund greşită, atât din punct de vedere tehnic, cât şi ştiinţific, nu face decât să împiedice oamenii să-şi dorească o maşină nouă în raport cu una veche. Dacă sistemul de impozitare anuală ar fi respectând principiul 'poluatorul plăteşte', atunci oamenii se vor duce mai aproape de maşinile noi.

Sursa: Realitatea Financiara