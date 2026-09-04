Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie, iar motorina a sărit, din nou, de 10 lei

Preț carburanți 4 septembrie 2026. Weekendul vine cu vești proaste pentru șoferi.
Potrivit noilor date citate de profit.ro, Petrom a scumpit vineri dimineață benzina cu 9 bani pe litru, în timp ce motorina costă mai mult față de zilele precedente cu 13 bani pe litru.
Cât costă benzina și motorina înainte de weekend
La Petrom, benzina a ajuns la un nivel record, de 9,64 de lei pe litru, în timp ce la OMV un litru de carburant a ajuns să coste 9,7 lei. Potrivit datelor profit.ro, precedentul record fusese stabilit la finalul lunii mai, atunci când benzina costa 9,62 lei/l în stațiile Petrom și 9,68 în cele OMV, Rompetrol sau MOL.
După ce timp de câteva zile, după ce intrase în vigoare a doua reducere a accizei, motorina a scăzut sub 10 lei pe litru, vineri, 4 septembrie, prețul carburantului a depășit din nou acest prag. Dacă până joi, 3 septembrie, șoferii puteau alimenta cu mai puțin de 10 lei pe litru în toate stațiile Petrom, vineri prețul motorinei a urcat la 10,1 lei pe litru. La OMV, un litru de carburant costă 10,16 lei.
Din păcate, de data aceasta, Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizei. Potrivit legii votate în Parlament, procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă este de 25%, procent care a fost aplicat deja de marți, 1 septembrie.
Ministerul Finanțelor a explicat că mecanismul este reevaluat la fiecare două săptămâni, iar nivelul reducerii poate fi recalibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.
Noile scumpiri din benzinării sunt probabil efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care, cel puțin în cazul motorinei, au atins niveluri record raportate la cele ale țițeiului.
De asemenea, reescaladarea din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, au împins cotațiile diesel-ului la niveluri record în această săptămână.