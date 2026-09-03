Economie· 1 min citire

Europenii plătesc cel mai scump gaz din ultimii 3 ani

Scumpire gaz Europa

Scumpire gaz Europa

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net

Contractele cu livrare peste o lună, tranzacționate la bursa TTF din Țările de Jos, principala piață de referință pentru gazele europene, au ajuns temporar la 75,33 euro pe megawatt-oră.

Prețul gazelor naturale în Europa a urcat miercuri la cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul anului 2023, pe fondul reluării atacurilor aeriene dintre Iran și Statele Unite.

Contractele cu livrare peste o lună, tranzacționate la bursa TTF din Olanda, principala piață de referință pentru gazele europene, au ajuns temporar la 75,33 euro pe megawatt-oră.

Escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Unite provoacă îngrijorări privind aprovizionarea și complică eforturile statelor europene de a reface stocurile înaintea sezonului rece.

Depozitele de gaze din Europa se află la un nivel scăzut pentru această perioadă a anului, ceea ce impune achiziții semnificative în lunile următoare.

Presiunea asupra pieței este amplificată și de pregătirile Uniunii Europene pentru interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia, măsură care urmează să intre în vigoare în ianuarie 2027.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gaze naturaledepoziteprettarifecosturiscumpiriEuropa

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe