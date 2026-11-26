Publicat 26 nov. 2026, 09:50 Sursă Știri de Cluj

CFR Călători a preluat marți, 24 noiembrie, două trenuri electrice noi Alstom Coradia Stream. Ramele vor opera pe patru rute interregionale, printre care și Cluj-Napoca – Iași.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre trenuri noi